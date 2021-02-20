Sanatçılardan destek

Cahit Berkay, Selda Bağcan, Çelik ve Gökhan Türkmen’in desteklediği 240 müzisyenin 10 gün boyunca evlerinden kesintisiz canlı konserler vereceği ‘Her Ev Bir Sahne’ etkinliği, Pepsi’nin katkılarıyla başladı. Gelirin katılımcı müzisyenlere eşit olarak paylaştırılacağı etkinliğin biletleri 10 TL’den satılıyor.