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20.02.2021 - 07:00 |

Sanatçılardan destek

Cahit Berkay, Selda Bağcan, Çelik ve Gökhan Türkmen’in desteklediği 240 müzisyenin 10 gün boyunca evlerinden kesintisiz canlı konserler vereceği ‘Her Ev Bir Sahne’ etkinliği, Pepsi’nin katkılarıyla başladı.

Sanatçılardan destek
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Cahit Berkay, Selda Bağcan, Çelik ve Gökhan Türkmen’in desteklediği 240 müzisyenin 10 gün boyunca evlerinden kesintisiz canlı konserler vereceği ‘Her Ev Bir Sahne’ etkinliği, Pepsi’nin katkılarıyla başladı. Gelirin katılımcı müzisyenlere eşit olarak paylaştırılacağı etkinliğin biletleri 10 TL’den satılıyor.

Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşı olanlardan biri de Nilüfer'di. Aşı olduğu anı sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçisinden şaşırtan bir mesaj geldi.
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Cadde Yazarları

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