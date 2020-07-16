'Şans Kapıyı Çalınca' ekranlara dönüyor!

Yıllar önce Seray Sever ile Kayra Şenocak'ın sunuculuğunu yaptığı 'Şans Kapıyı Çalınca' ekranlara geri dönüyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, ATVde izleyiciyle buluşacak yarışma programının sunuculuğunu, bu kez oyuncu Ferit Aktuğ yapacak.

Her hafta aile reislerine verilen oyunun bir hafta boyunca çalışılması sonucu stüdyoda gerçekleşen ve "kader anı" olarak adlandırılan final bölümü ile yarışmacı ailelerin büyük ödüller kazandığı bir yarışma programı olan 'Şans Kapıyı Çalınca'da büyük ödül 50 bin TL olacak.