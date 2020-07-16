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16.07.2020 - 14:50 |

'Şans Kapıyı Çalınca' ekranlara dönüyor!

Bir döneme damga vuran eğlence programı 'Şans Kapıyı Çalınca' yeniden izleyici karşısına çıkacak. 'Şans Kapıyı Çalınca', oyuncu Ferit Aktuğ'un sunumuyla ATV ekranlarında olacak.

'Şans Kapıyı Çalınca' ekranlara dönüyor!
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Yıllar önce Seray Sever ile Kayra Şenocak'ın sunuculuğunu yaptığı  'Şans Kapıyı Çalınca' ekranlara geri dönüyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, ATVde izleyiciyle buluşacak yarışma programının sunuculuğunu, bu kez oyuncu Ferit Aktuğ yapacak.

Her hafta aile reislerine verilen oyunun bir hafta boyunca çalışılması sonucu stüdyoda gerçekleşen ve "kader anı" olarak adlandırılan final bölümü ile yarışmacı ailelerin büyük ödüller kazandığı bir yarışma programı olan 'Şans Kapıyı Çalınca'da büyük ödül 50 bin TL olacak.

 

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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