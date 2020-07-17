Şans Kapıyı Çalınca programını sunan Ferit Aktuğ kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
Şans Kapıyı Çalınca çok yakınca izleyici karşısına çıkacak. Ferit Aktuğ'un sunumu ile ekrana gelecek olan yarışma programında zorlu oyunlarda başarılı olanlar büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Ferit Aktuğ kimdir? Yarışmada büyük ödül ne kadar?
ATV ekranında yayınlanmaya başlayacak olan Şans Kapıyı Çalınca yarışma programından ilk görüntüler geldi. Yarışmayı Ferit Aktuğ sunacak. Efsane yarışma Şans Kapıyı Çalınca'da aileler büyük ödülü almak için yarışacak.
ŞANS KAPIYI ÇALINCA PROGRAMINDA BÜYÜK ÖDÜL NASIL KAZANILACAK?
Eve gelen oyunu çalışıp stüdyoda seyircilerin önünde yapabilen yarışmacı ailesiyle birlikte 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
FERİT AKTUĞ KİMDİR?
Mustafa Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 doğumlu. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde rol aldı. Kavak Yelleri'nde Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır.
FERİT AKTUĞ DİZİLERİ
Ufak Tefek Cinayetler
Kördüğüm
Aramızda Kalsın
Yamak Ahmet
Kavak Yelleri
Koçum Benim
Kampüsistan
Haziran Gecesi
Büyük Buluşma
Mazi Kalbimde Yaradır
FERİT AKTUĞ FİLMLERİ
Eltilerin Savaşı, 2020
Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015
Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Selçuk
Evdeki Yabancılar, 2012
Mustafa Hakkında Herşey, 2003