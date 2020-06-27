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27.06.2020 - 11:30 |

Şarkıcı Çağrı Göktepe yaşamını yitirdi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 90’lı yıllarda “Gönül” şarkısıyla büyük kitlelere ulaşan Çağrı Göktepe’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şarkıcı Çağrı Göktepe yaşamını yitirdi
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1997 yılında ‘Gönül’ isimli şarkısıyla sevilen ve Çağrı ismi ile çıkış yapan sanatçı Çağrı Göktepe'nin vefat ettiği öğrenildi. 

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, “Çok değerli sanatçı arkadaşımız Çağrı Göktepe'yi, 51 yaşında çok genç yaşta kaybettik. Onu 1997 yılında Çağrı olarak “Gönül” şarkısıyla sevmiştiniz. Bestelerini Adnan Şenses'ten Cengiz Kurtoğlu'na, Safiye Soyman'dan Harika Avcı'ya kadar çok sayıda ünlü isim okudu. Cenazesi bugün 27 Haziran Cumartesi günü öğlen namazına müteakip, Büyükçekmece Kuba Camii'den kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

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