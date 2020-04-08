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08.04.2020 - 16:46 | | MESUT YILMAZ

'Şarkıyı yayından kaldırmak zorunda kaldık'

Oyuncu Kubilay Aka, önceki gün Beşiktaş'ta görüntülendi.

'Şarkıyı yayından kaldırmak zorunda kaldık'

Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği 'Yokluğunda' şarkısının yayından kaldırılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kubilay Aka, "Biz şarkının tek yazarı Ali Atay olarak biliyorduk. Sadece ondan izin aldık. Ama ikinci bir yazarı olan Murat Onbul da varmış. Bilmediğimiz için şarkıyı yayınladık. Şarkı çıkınca Murat Bey aramış ve 'Benim de hakkım var' demiş. Öyle olunca da biz şarkıyı yayından kaldırmak zorunda kaldık. Ama Cem Adrian ile yeni çalışmalar yapacağız. Bu da sürpriz olsun" şeklinde konuştu.

Netflix'te 24 Nisan'da yayınlanacak 'Love101' adlı dizide rol alan Aka, "Çok güzel bir iş çıkardık. Şimdilik tek sezon olarak yayınlanacak" dedi.

Ünlü oyuncu, Türkiye'ye "Evde kal" mesajı vermeyi de ihmal etmedi.

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