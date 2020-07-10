Saruhan Hünel: Nazardan korkuyorum

Yeni sevgilisiyle baş başa deniz manzarasına karşı kahvaltı yaparak, güzel havanın ve manzaranın tadını çıkaran Saruhan Hünel, daha sonra el ele alışveriş turuna çıktı.

Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan oyuncu, yeni aşkıyla ilgili yöneltilen sorulara sessiz kaldı. Hünel, sevgilisinin isminin sorulması üzerine, "Onu da sormayın lütfen. Nazardan korkuyorum ne yalan söyleyeyim" diyerek gülümsedi.