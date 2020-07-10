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10.07.2020 - 13:48 |

Saruhan Hünel: Nazardan korkuyorum

Geçtiğimiz sezon 'Kuruluş Osman' dizisi ile uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen oyuncu Saruhan Hünel, önceki gün yeni sevgilisi ile Aqua Florya'da objektiflere yansıdı.

Saruhan Hünel: Nazardan korkuyorum
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Yeni sevgilisiyle baş başa deniz manzarasına karşı kahvaltı yaparak, güzel havanın ve manzaranın tadını çıkaran Saruhan Hünel, daha sonra el ele alışveriş turuna çıktı.

Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan oyuncu, yeni aşkıyla ilgili yöneltilen sorulara sessiz kaldı. Hünel, sevgilisinin isminin sorulması üzerine, "Onu da sormayın lütfen. Nazardan korkuyorum ne yalan söyleyeyim" diyerek gülümsedi.

Saruhan Hünel: Nazardan korkuyorum

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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