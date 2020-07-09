Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal ne iş yapıyor?

Magazin gündeminde Şebnem Özinal ve 15 yıllık eşi Şefik Öztek'in evliliklerini sonlandırması yer aldı. Çift anlaşmalı olarak boşandılar. Ayrılık haberlerinin ardından Özinal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Şebnem Özinal kimdir?

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR?

Şebnem Özinal 1971 yılında doğdu.Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

İstanbul Teknik üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şebnem Özinal, bir aktualite dergisinde tiyatro röportajları da yapmıştır. 1991 yılında "Çılgın Sonbahar" adlı oyunla Dormen Tiyatrosu'na katıldı. Daha sonra, Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda rol aldı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Tak Tak Takıntı

Tepetaklak

Pembe Pırlantalar

Yarışma

Bugün Git Yarın Gel

Amphytrion 2000

Popcorn

Bu Filmi Görmüştüm

Oyun Karıştı

Arap Saçı

Beşten Yediye

Şahane Züğürtler

Zeki Müren için Bir Demet Yasemen

Sevgilime Göz Kulak Ol

Çıgın Sonbahar

FİLMOGRAFİ

Bizim Okul, (2013)

Doktorlar, (2006)

Teberik Şanssız, (2005)

Tadımız Kaçmasın, (2005)

Şeytan Sofrası, (2004)

Gurbet Kadını, (2003)

Yaz Gülü, (2002)

Tutku Çemberi, (2000)

Abuzer Kadayıf, (2000)

Köstebek, (1999)

Güle Güle, (1999)

Aşkın Dağlarda Gezer, (1999)

Böyle mi Olacaktı, (1997)

Çiçek Taksi, (1995)

Sonradan Görmeler, (1994)