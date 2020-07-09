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09.07.2020 - 11:44 |

Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal ne iş yapıyor?

Oyuncu Şebnem Özinal ve Şefik Öztek boşandı. Özinal ve Öztek çifti anlaşmalı olarak boşandı. Magazin gündemine çıkan boşanma haberlerinden sonra Şebnem Özinal'ın hayatı araştırılmaya başlandı. İşte Şebnem Özinal'ın biyografisi...

Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal ne iş yapıyor?
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Magazin gündeminde Şebnem Özinal ve 15 yıllık eşi Şefik Öztek'in evliliklerini sonlandırması yer aldı. Çift anlaşmalı olarak boşandılar. Ayrılık haberlerinin ardından Özinal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Şebnem Özinal kimdir?

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR?

Şebnem Özinal 1971 yılında doğdu.Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

İstanbul Teknik üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şebnem Özinal, bir aktualite dergisinde tiyatro röportajları da yapmıştır. 1991 yılında "Çılgın Sonbahar" adlı oyunla Dormen Tiyatrosu'na katıldı. Daha sonra, Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda rol aldı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Tak Tak Takıntı
Tepetaklak
Pembe Pırlantalar
Yarışma
Bugün Git Yarın Gel
Amphytrion 2000
Popcorn
Bu Filmi Görmüştüm
Oyun Karıştı
Arap Saçı
Beşten Yediye
Şahane Züğürtler
Zeki Müren için Bir Demet Yasemen
Sevgilime Göz Kulak Ol
Çıgın Sonbahar

FİLMOGRAFİ

Bizim Okul, (2013)
Doktorlar, (2006)
Teberik Şanssız, (2005)
Tadımız Kaçmasın, (2005)
Şeytan Sofrası, (2004)
Gurbet Kadını, (2003)
Yaz Gülü, (2002)
Tutku Çemberi, (2000)
Abuzer Kadayıf, (2000)
Köstebek, (1999)
Güle Güle, (1999)
Aşkın Dağlarda Gezer, (1999)
Böyle mi Olacaktı, (1997)
Çiçek Taksi, (1995)
Sonradan Görmeler, (1994)

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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