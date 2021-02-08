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08.02.2021 - 08:58 |

Seda Bakan kakül kestirdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Seda Bakan, saçlarını değiştirdi. Kakül kestiren oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Bakan kakül kestirdi
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Yedi yıl önce Ali Erel ile nikah masasına oturan Seda Bakan, geçtiğimiz yıl kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Instagram'dan sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan oyuncu, saçlarını değiştirdi.

Kakül kestiren 35 yaşındaki Bakan, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ayna karşısında poz veren güzel oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

İşte Seda Bakan'ın yeni hali:

Seda Bakan kakül kestirdi

Magazin Haberleri Bülteni (8 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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