Seda Sayan sözünü tuttu

Seda Sayan, 'O Ses Türkiye' yarışmasındaki finalisti Halil Polat'a verdiği sözü tuttu.

Halil Polat, sözü ve müziği Mekin Özcan'a, düzenlemesi Alper Atakan'a ait olan 'Vuramam Sana' şarkısının klibi için yönetmen Erkan Nas'ın kamerasının karşısına geçti.

'Vuramam Sana'nın mesajı olduğuna dikkat çeken şarkıcı , "Bu şarkı bir kadına kıyamamayı anlatıyor. Kadın anne demek, her kadın anne adayıdır. Kardeş demektir. Onlara kalkan el taş olsun. Bir kez daha kadına şiddete hayır" şeklinde konuştu.

Seda Sayan, Halil Polat hakkında, "Sesine ve yorumuna bayılıyorum. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.