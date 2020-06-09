MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sedef Avcı’dan yazlıkçı pozu!
09.06.2020 - 15:55 |

Sedef Avcı’dan yazlıkçı pozu!

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından eşi ve çocuğuyla birlikte Cunda Adası’ndaki yazlığına giden Sedef Avcı, son paylaşımıyla gülümsetti.

Sedef Avcı’dan yazlıkçı pozu!
ABONE OL

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sedef Avcı, normalleşme sürecine dair esprili bir kare paylaştı. Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte eşi ve çocuğuyla birlikte Cunda adasındaki evine giden Avcı, küçük tadilat işlerine girişti.

Tahta sandalyeleri zımparalarken çekilmiş bir karesini yayınlayan oyuncu, “Yazlıkçılık zımpara gerektirir” dedi.

Metin Şentürk o görüntülere açıklık getirdi: Ben de çekiciyim!Görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştiriler hakkında konuştu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hande Erçel'in evlilik öncesi reklam kazancı

Hande Erçel'in evlilik öncesi reklam kazancı

Hakan Meriçliler sevgilisinin elini bıraktı

Hakan Meriçliler sevgilisinin elini bıraktı

Özge Ulusoy: Ben de normal bir insanım

Özge Ulusoy: Ben de normal bir insanım

Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk kimdir? Özlem Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk kimdir? Özlem Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sıradaki Haber