Sedef Avcı’dan yazlıkçı pozu!

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sedef Avcı, normalleşme sürecine dair esprili bir kare paylaştı. Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte eşi ve çocuğuyla birlikte Cunda adasındaki evine giden Avcı, küçük tadilat işlerine girişti.

Tahta sandalyeleri zımparalarken çekilmiş bir karesini yayınlayan oyuncu, “Yazlıkçılık zımpara gerektirir” dedi.