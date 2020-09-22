22.09.2020 - 22:11 |
Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı!
Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak merak konusu. Sancar'ın evinden uzaklaşmak isteyen Nare, geri döndüğünde Sancar ve Menekşe'yi beklemediği samimiyette görür ve deliye döner. Sancar'ın savunması ise Nare'yi şaşırtır ve yeni bir yola sürükler. İşte Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 21. yeni bölümüyle 28 Eylül 2020 Pazartesi günü 20:00'da STAR TV'de...
SEFİRİN KIZI 21. BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare’nin Gediz’in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.
Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek’i kullanmaya karar verirler.