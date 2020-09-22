Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı!

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 21. yeni bölümüyle 28 Eylül 2020 Pazartesi günü 20:00'da STAR TV'de...

SEFİRİN KIZI 21. BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare’nin Gediz’in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek’i kullanmaya karar verirler.