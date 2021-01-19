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HaberlerMagazin Haberleri 'Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün
19.01.2021 - 16:47 |

'Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün

Oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle başrolünde yer aldığı diziye veda etmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu.

'Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün
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Star RV'de yayınlanan ‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle ‘Nare’ karakterine veda etti. 

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Neslihan Atagül açıkladı: Nare ile vedalaşıyorum

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:
“Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere…”

YENİ BAŞROL TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Uzun süredir ekranda olmayan Tuba Büyüküstün, 'Sefirin Kızı' kadrosuna katıldı. Daha önce Engin Akyürek ile 'Kara Para Aşk' dizisinde birlikte oynayan Büyüküstün, yıllar sonra tekrar Akyürek'le aynı dizide buluşmuş oldu

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