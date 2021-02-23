Seksenler Fehmi neden yok, diziden ayrıldı mı? Fehmi'yi oynayan Rasim Öztekin dizide var mı?

Seksenler dizisinin sevilen karakterlerinden Fehmi, oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerindendir. TRT1 ekranlarında oldukça ilgi gören yapım, hafta içi her gün sevenleri ile buluşuyor. Fehmi rolünü oynayan Rasim Öztekin, diziden ayrılıp ayrılmamasına yönelik sosyal medyadan konu hakkında açıklamada bulundu.

SEKSENLER FEHMİ NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Sevilen dönem dizisi Seksenler, sıcacık aile hikayeleri ile yayın hayatını sürdürüyor. Dizinin son bölümlerinde Rasim Öztekin'in canlandırdığı Fehmi karakteri yer almadı. Seyirci, Fehmi'nin diziden ayrıldığını düşünürken, rolü oynayan Rasim Öztekin konu hakkında açıklamada bulundu. Öztekin konu hakkında; ''İCAT ÇIKARMAYIN! SEKSENLERDE’YİM. Seksenler’den ayrıldığım şeklinde yayınlanan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da her zamanki gibi sizlerle olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Öztekin, ''Pandemi’nin tırmanışından ve kronik hastalıklarımdan dolayı “Seksenler” çekimlerine bir süre ara vermiştim. Senaryo icabı yazlığa gittim ve şimdi döndüm. Anlayışınızdan ötürü size, TRT’ye ve yapımcımız Birol Güven’e teşekkür ederim. Bu gün set başı yaptım Fehmi döndü.'' şeklinde konuştu.

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