MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Seksenler Fehmi neden yok, diziden ayrıldı mı? Fehmi'yi oynayan Rasim Öztekin dizide var mı?
23.02.2021 - 20:11 |

Seksenler Fehmi neden yok, diziden ayrıldı mı? Fehmi'yi oynayan Rasim Öztekin dizide var mı?

Seksenler dizisi oyuncularından Rasim Öztekin, Fehmi karakteri ile TRT1 ekranlarına geliyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında olan Öztekin, bir süredir dizide görünmüyor. İzleyenler, 'Seksenler Rasim Öztekin diziden ayrıldı mı, neden yok?' sorularına cevap arıyor. İşte, cevabı...

Seksenler Fehmi neden yok, diziden ayrıldı mı? Fehmi'yi oynayan Rasim Öztekin dizide var mı?
ABONE OL

Seksenler dizisinin sevilen karakterlerinden Fehmi, oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerindendir. TRT1 ekranlarında oldukça ilgi gören yapım, hafta içi her gün sevenleri ile buluşuyor. Fehmi rolünü oynayan Rasim Öztekin, diziden ayrılıp ayrılmamasına yönelik sosyal medyadan konu hakkında açıklamada bulundu. 

SEKSENLER FEHMİ NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Sevilen dönem dizisi Seksenler, sıcacık aile hikayeleri ile yayın hayatını sürdürüyor. Dizinin son bölümlerinde  Rasim Öztekin'in canlandırdığı Fehmi karakteri yer almadı. Seyirci, Fehmi'nin diziden ayrıldığını düşünürken, rolü oynayan Rasim Öztekin konu hakkında açıklamada bulundu. Öztekin konu hakkında; ''İCAT ÇIKARMAYIN! SEKSENLERDE’YİM. Seksenler’den ayrıldığım şeklinde yayınlanan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da her zamanki gibi sizlerle olacak.'' ifadelerini kullanmıştı. 

Ardından Öztekin, ''Pandemi’nin tırmanışından ve kronik hastalıklarımdan dolayı “Seksenler” çekimlerine bir süre ara vermiştim. Senaryo icabı yazlığa gittim ve şimdi döndüm. Anlayışınızdan ötürü size, TRT’ye ve yapımcımız Birol Güven’e teşekkür ederim. Bu gün set başı yaptım Fehmi döndü.'' şeklinde konuştu.

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Atalanta'da forma giyen Willy Ta Bi hayatını kaybetti

Son dakika | Atalanta'da forma giyen Willy Ta Bi hayatını kaybetti

UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

PFDK, İstanbulspor'un "kural hatası" başvurusunu reddetti

PFDK, İstanbulspor'un "kural hatası" başvurusunu reddetti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ev sahipleri belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ev sahipleri belli oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet