Selçuk’tan kişisel sergi

Tuğberk Selçuk’un ‘1 İçinde 3’ adlı kişisel sergisi, The Bodrum Edition’da gerçekleştirilen keyifli bir açılışla sanatseverlerle buluştu. Katılımcılar arasında Berrin Ak, Buket Dizer, Begüm Khan ve Deniz Marşan gibi isimler vardı. Sanatçının son kavramsal serisi olan kurşun geçirmez camdan ürettiği; transparanlık kavramı üzerinden gerçek bir dünya arayışına iten heykelleri, 28 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.