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26.12.2020 - 10:27 |

Selen Görgüzel: Yeni yıl için beslediğim umudun fotoğrafı

Şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, Noel için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Selen Görgüzel: Yeni yıl için beslediğim umudun fotoğrafı
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Selen Görgüzel, 24 Aralık gecesi şıkır şıkır giyindi, mumlar yakıp kutlama yaptı. Instagram'da paylaştığı fotoğrafların altına da şu notu yazdı:
"Bunun dinle, inançla alakası yok. Öyle ya da böyle koronasıyla, ekonomik kriziyle, acısıyla tatlısıyla devirdiğimiz koskoca bir sene var. Yeni yıl için beslediğim umudun fotoğrafı bu ve hepimiz adına inşallah çok mutlu olur."

Selen Görgüzel: Yeni yıl için beslediğim umudun fotoğrafı


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