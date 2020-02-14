Selen Görgüzel'den anlamlı 14 Şubat mesajı

Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından yayınladığı "14 Şubat’ta sevgilinize hediye almak veya para harcamak yerine ihtiyacı olan çocuklara ayakkabı ve mont alın, içiniz ısınsın. Sevdiğiniz kişiye bundan daha iyi Sevgililer Günü hediyesi olur mu ? Ben öyle yapacağım, tavsiye ederim" şeklindeki mesaj ile Sevgililer Günü'nde hediye almak yerine yardım çağrısı yaptı.