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14.02.2020 - 13:54 |

Selen Görgüzel'den anlamlı 14 Şubat mesajı

Yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir mesaj yayınladı.

Selen Görgüzel'den anlamlı 14 Şubat mesajı

Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından yayınladığı "14 Şubat’ta sevgilinize hediye almak veya para harcamak yerine ihtiyacı olan çocuklara ayakkabı ve mont alın, içiniz ısınsın. Sevdiğiniz kişiye bundan daha iyi Sevgililer Günü hediyesi olur mu ? Ben öyle yapacağım, tavsiye ederim" şeklindeki mesaj ile Sevgililer Günü'nde hediye almak yerine yardım çağrısı yaptı.

Selen Görgüzelden anlamlı 14 Şubat mesajı

14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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