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21.08.2020 - 14:15 |

Selen Seyven'den sürpriz nikah

ÃœnlÃ¼ oyuncu Selen Seyven (34), dÃ¼n akÅŸam Baran YÄ±ldÄ±rÄ±m ile sessiz sedasÄ±z nikah masasÄ±na oturdu.

Selen Seyven'den sürpriz nikah
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Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'in Baran YÄ±ldÄ±rÄ±m ile evlenmesi sevenlerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Aile arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen nikah tÃ¶renine, sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da insan katÄ±ldÄ±.

AÅžKA GELDÄ°LERÂ 

Ã‡iftin ilk dansÄ± kameralara bÃ¶yle yansÄ±dÄ±. Bir ara aÅŸka gelen Seyven ve YÄ±ldÄ±rÄ±m birbirini Ã¶ptÃ¼.

Selen Seyvenden sÃ¼rpriz nikah

2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana birÃ§ok dizi ve sinema filminde rol alan Selen Seyven, 'Genco' dizisinde PÄ±nar karakteri ile dikkatleri Ã§ekmiÅŸti. 'Gencoâ€™dan sonra birÃ§ok farklÄ± yapÄ±mda rol alan Selen Seyven en son 'O Hayat benim' dizisinde Reyhan ve daha sonra da 'Avlu' dizisinde Heves karakterlerine hayat verdi.Â

Selen Seyvenden sÃ¼rpriz nikah

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