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14.02.2021 - 11:22 |

Selin Ciğerci’den 14 Şubat paylaşımı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Selin Ciğerci, 14 Şubat sevgililer gününü eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak kutladı. Ünlü çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Selin Ciğerci’den 14 Şubat paylaşımı
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Girdiği polemikler ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Selin Ciğerci, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra ile birlikte sevgililer gününü kutladı.

Ciğerci'nin "Yedinci 14 şubatım seninle kocişkom zeytin gözlüm seni çok seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Selin Ciğerci’den 14 Şubat paylaşımı


SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞMÜŞTÜ
Selin Ciğerci'nin, maskara reklamı yaptığı videosunda takipçilerini kandırması olay olmuş, kirpiğine rimel sürüp ardından videoyu keserek takma kirpik taktıktan sonra "Aynı takma kirpik gibi oldu" demesi sosyal medya en çok konuşulan magazin haberleri arasına girmişti.

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Takipçilerini kandıran Selin Ciğerci sosyal medyanın diline düştü

Selin Ciğerci’den 14 Şubat paylaşımı

500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Ciğerci, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan iftira niteliğinde yayınlar yaptıkları iddiasıyla program sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile programa konuk olarak katılan Deniz Akkaya’ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Selin Ciğerci'den 500 bin liralık itibar davası!
14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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