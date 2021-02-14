Selin Ciğerci’den 14 Şubat paylaşımı

Girdiği polemikler ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Selin Ciğerci, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra ile birlikte sevgililer gününü kutladı.

Ciğerci'nin "Yedinci 14 şubatım seninle kocişkom zeytin gözlüm seni çok seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.







SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞMÜŞTÜ

Selin Ciğerci'nin, maskara reklamı yaptığı videosunda takipçilerini kandırması olay olmuş, kirpiğine rimel sürüp ardından videoyu keserek takma kirpik taktıktan sonra "Aynı takma kirpik gibi oldu" demesi sosyal medya en çok konuşulan magazin haberleri arasına girmişti.

500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Ciğerci, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan iftira niteliğinde yayınlar yaptıkları iddiasıyla program sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile programa konuk olarak katılan Deniz Akkaya’ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.