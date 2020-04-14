Şenay Gürler: Bu fotoğrafı bulmak hoşuma gitti

Zaman zaman eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Şenay Gürler, son olarak bir dalış öncesi çekilmiş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Usta oyuncu paylaşımına şu notu düştü;

“Daha dalmadan hissetmişim derinliği. Bugün bu fotoğrafı bulunca çok hoşuma gitti. Şu karantina günlerinde, evden çıkmadığımız, başka başka derinliklere, biraz karanlıklara, biraz aydınlıklara daldığımız bugünlerde beni o güne o ana götürdü. ”