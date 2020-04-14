14.04.2020 - 11:01 |
Şenay Gürler: Bu fotoğrafı bulmak hoşuma gitti
Oyuncu Şenay Gürler, ev çıkmadığı bu günlerde yaptığı bir paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
Zaman zaman eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Şenay Gürler, son olarak bir dalış öncesi çekilmiş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Usta oyuncu paylaşımına şu notu düştü;
“Daha dalmadan hissetmişim derinliği. Bugün bu fotoğrafı bulunca çok hoşuma gitti. Şu karantina günlerinde, evden çıkmadığımız, başka başka derinliklere, biraz karanlıklara, biraz aydınlıklara daldığımız bugünlerde beni o güne o ana götürdü. ”
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