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23.02.2021 - 16:23 |

'Senden İyi Yok'a Doğukan Manço konuk oluyor

teve2'de sunuculuğunu 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın yaptığı 'Senden İyi Yok' programına; Türk müziğine hızlı bir giriş yapan, aynı zamanda motor sporları ile birçok dereceye imza atmış, sanat dünyasının renkli ismi Doğukan Manço konuk oluyor.

'Senden İyi Yok'a Doğukan Manço konuk oluyor
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Doğukan Manço’yu, yapımını 93 Medya’nın üstlendiği 'Senden İyi Yok'ta, Avatar Atakan ile birlikte birbirinden eğlenceli üç mücadele etabı bekliyor.

Doğukan Manço’nun bilinmeyen yönleri, babası Barış Manço üzerine derin bir sohbet ve sürpriz karşılaşma oyunları ile 'Senden İyi Yok', 28 Şubat Pazar günü saat 15:30’da teve2’de.

Senden İyi Yoka Doğukan Manço konuk oluyor

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Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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