'Senden İyi Yok'a Doğukan Manço konuk oluyor

Doğukan Manço’yu, yapımını 93 Medya’nın üstlendiği 'Senden İyi Yok'ta, Avatar Atakan ile birlikte birbirinden eğlenceli üç mücadele etabı bekliyor.



Doğukan Manço’nun bilinmeyen yönleri, babası Barış Manço üzerine derin bir sohbet ve sürpriz karşılaşma oyunları ile 'Senden İyi Yok', 28 Şubat Pazar günü saat 15:30’da teve2’de.