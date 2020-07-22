Senin Hikayen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Senin Hikayen ne zaman, nerede çekildi?

Merakla beklenen Senin Hikayen filmi bu akşam ATV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2013 yılında gösterime giren Senin Hikayen filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Senin Hikayen filmi ile ilgili ayrıntılar...



SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU

Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30'lu yaşlarında bir çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir. Hakan'ın annesi Meral'de ise kanser belirtileri baş göstermeye başlar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda tereddütler yaşayan bir çifttir. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de güzel bir sürpriz yapar.

SENİN HİKAYEN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğuna Tolga Örnek’imn oturduğu Senin Hikayen filminin oyuncuları ve karakterleri şöyle;

Timuçin Esen

Selma Ergeç

Nevra Serezli

Sait Genay

İdil Fırat

Murat Serezli

Levent Can