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24.12.2020 - 09:14 |

Seran Göçer'den eski eşi Kaan Girgin’e soyadı davası

Doktor Seran Göçer, 12 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için dava açtı.

Seran Göçer'den eski eşi Kaan Girgin’e soyadı davası
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Hürriyet'te yer alan habere göre; kızı S.G.’nin, babası Kaan Girgin’i hayatı boyunca bir ya da iki kez gördüğünü iddia eden Seran Göçer'in dava dilekçesinde şöyle denildi:
"Küçük kız, annesiyle olan soyadı farklılığı yüzünden okul ve sosyal hayatında büyük sıkıntı yaşamaktadır. Kaan Girgin, çocuk için mahkemece hükmedilen nafakayı dahi ödememekte, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Aradaki sevgi ve saygı bağı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple soyadının değiştirilip annesinin soyadını kullanmasını istiyoruz.”

Dava dilekçisinde ayrıca çocuğun soyadını seçme hakkının velayet hakkı kapsamında yer aldığı belirtildi.

Seran Göçer ve Kaan Girgin, üç yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı.

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