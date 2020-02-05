Seray Kaya geçtiğimiz yıl kaybettiği babasını andı!

'Kadın' dizisinde canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle yıldızı parlayan Seray Kaya, geçen yıl kendi doğum gününde babasını kaybetti. Babasının anısına şarkı yazan Kaya, parçaya klip çekti.

Klibi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, babasına yazdığı satırlarla herkesi gözyaşlarına boğdu.

Ünlü oyuncu Seray Kaya’nın babası Hasan Kaya, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Acı haberi sosyal medyadan takipçilerine duyuran Kaya, “Babam… Hani derler ya babasının kızı… Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda ”Arkanda dağ gibi baban var” derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni çok seviyorum” demişti.