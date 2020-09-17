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17.09.2020 - 12:53 |

Seray Kaya'ya yoğun ilgi

Son olarak ‘Kadın’ dizisinde 'Şirin' karakteriyle ekranlara gelen Seray Kaya, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntüledi.

Seray Kaya'ya yoğun ilgi
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Ailesiyle birlikte alışverişin keyfini çıkaran Seray Kaya, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen genç oyunu, bol bol fotoğraf çekilmesinin ardından sahil kordonuna geçip ailece akşam yemeği yedi.

Yakın zamanda vertigo hastalığına yakalandığını açıklayan Kaya'nın keyifli ve moralinin yerinde olduğu gözlendi.

Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptıKanye West, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy ödülünü tuvalete koyarak, üzerine tuvaletini yaptı. West, videoyu "İnan bana, durmayacağım!" notuyla paylaştı.
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Cadde Yazarları

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