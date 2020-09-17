17.09.2020 - 12:53 |
Seray Kaya'ya yoğun ilgi
Son olarak ‘Kadın’ dizisinde 'Şirin' karakteriyle ekranlara gelen Seray Kaya, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntüledi.
Ailesiyle birlikte alışverişin keyfini çıkaran Seray Kaya, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen genç oyunu, bol bol fotoğraf çekilmesinin ardından sahil kordonuna geçip ailece akşam yemeği yedi.
Yakın zamanda vertigo hastalığına yakalandığını açıklayan Kaya'nın keyifli ve moralinin yerinde olduğu gözlendi.