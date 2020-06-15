Serdar Ortaç: Seçil benim ebedi dostum

Üç saatlik akşam sporu yaptığını söyleyen şarkıcı, Bisiklet kullanırken halkla iç içe oluyorum. Selamlaşıyoruz, durup onlarla çay içiyorum. Özellikle balık tutanlarla sohbet etmeyi seviyorum" dedi.

Ortaç, "Seçil Hanım, sizden ayrıldıktan sonra kendisine kızdığını söyledi. Siz neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Seçil benim ebedi arkadaşım. Nasip olmadı işte... İlişkimiz çok güzeldi keşke yürüseydi. 'Bir daha olur mu?' diye sorsanız, işte o zaman bu soruyla olmaz, insan kendini durduramaz" cevabını verdi.