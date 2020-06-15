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15.06.2020 - 08:11 | | EMRAH AKÇAAY

Serdar Ortaç: Seçil benim ebedi dostum

Şarkıcı Serdar Ortaç, İstinye'de evinin önünde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile ilgili konuştu.

Serdar Ortaç: Seçil benim ebedi dostum
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Üç saatlik akşam sporu yaptığını söyleyen şarkıcı, Bisiklet kullanırken halkla iç içe oluyorum. Selamlaşıyoruz, durup onlarla çay içiyorum. Özellikle balık tutanlarla sohbet etmeyi seviyorum" dedi.

Ortaç, "Seçil Hanım, sizden ayrıldıktan sonra kendisine kızdığını söyledi. Siz neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Seçil benim ebedi arkadaşım. Nasip olmadı işte... İlişkimiz çok güzeldi keşke yürüseydi. 'Bir daha olur mu?' diye sorsanız, işte o zaman bu soruyla olmaz, insan kendini durduramaz" cevabını verdi. 

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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