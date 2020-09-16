Seren Fosforoğlu: Günün en güzel fotoğrafı değil mi?

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, iş insanı Kaan Önal ile sade bir törenle evlendi. 44 yaşındaki Fosforoğlu, nikah kıyılırken anne ve babasının adının söylendiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

Tören sonrası kızı Seda Nil Öztürk ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Fosforoğlu, "Günün en güzel fotoğrafı değil mi? Benim güzel huylu kızım. Hayattaki en büyük şansım. Anneler çocuklarının mutluluğu için yaşar ama bir anne mutluysa, çocuğu da mutludur. Biz mutluyuz" notunu yazdı.