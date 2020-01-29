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29.01.2020 - 08:54 |

Serenay Sarıkaya, Bergen rolü için kampa girdi

Serenay Sarıkaya'nın ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan Bergen rolünde olacağı filmin senaryosu tamamlandı. Sarıkaya, henüz 30 yaşındayken boşandığı eşi tarafından öldürülen Bergen'i canlandırmak için kampa girdi.

Serenay Sarıkaya, Bergen rolü için kampa girdi

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bergen'in hayatını anlatacak filme 'Rüya projem' diyen Serenay Sarıkaya, rolü için çalışmaya başladı. 

1,5 yıldır senaryosunun bitmesi beklenen filmin tamamlanmasıyla Sarıkaya, Türkiye’nin arabesk tarihini çalışmaya başladı.

Şarkıcının yakınları ile görüşecek ve yaşadığı Mersin, Adana, İzmir’deki yerleri ziyaret edecek olan güzel oyuncu, filmin kostüm danışmanı ile provaya başladı.

Öte yandan Bergen ile ilgili haber, kitap ve dökümanları okuyan Sarıkaya, bir şan hocasıyla Bergen’in şarkılarını da çalışıyor.

1982’de eşi Halis Serbes’in tuttuğu bir kişi tarafından kezzap atıldıktan sonra, bir gözünü kaybeden Bergen, 1989’da boşandığı eşi tarafından öldürüldü.

 

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