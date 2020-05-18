Serenay Sarıkaya 'kedi kız' oldu

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sevenleriyle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla temas kuran Sarıkaya bu defa da göz rengini değiştiren bir filtre kullandı ve ortaya çıkan görüntüyü doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak ‘Ankara kedisi’ notuyla paylaştı.