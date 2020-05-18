18.05.2020 - 10:39 |
Serenay Sarıkaya 'kedi kız' oldu
Oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde popüler hale gelen göz rengi değiştirme filtresiyle çekilmiş fotoğrafını, 'Ankara kedisi' notuyla paylaştı.
Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sevenleriyle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla temas kuran Sarıkaya bu defa da göz rengini değiştiren bir filtre kullandı ve ortaya çıkan görüntüyü doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak ‘Ankara kedisi’ notuyla paylaştı.
Larissa Gacemer çocuk sorularına isyan etti!Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Larissa Gacemer, "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Kötü yorum yazmayın artık" diyerek isyan etti.