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23.09.2020 - 08:15 |

Serenay Sarıkaya: Su ol dostum

Oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını bir yenisini daha ekledi. Sarıkaya'nın "Su ol dostum" notuyla yaptığı paylaşımlarına beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya: Su ol dostum
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 Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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29 yaşındaki oyuncu, denizde çekildiği mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya, paylaşımına "Su ol dostum" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Ceylan Ertem oldu. Ertem, Sarıkaya'nın paylaşımına "Saçların yayıldığı fotoğraf duvara asılabilir" yorumunu yaptı.

Serenay Sarıkaya: Su ol dostum

Öte yandan en doğal hali ile göründüğü karelerini Instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan 29 yaşındaki güzel, "Gülerken gözleri, dudakları kaybolan, çocuksulaşan, suratı halden hallere girenler burada mı?” notunu düşmüştü.

Sarıkaya, bir saat gibi kısa sürede yaklaşık 300 bin beğeni alan pozlarına, "Gülmek bulaşıcı", "daha çok gülelim" ve "güldürelim" etiketlerini eklemişti.

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    Cadde Yazarları

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