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27.01.2021 - 09:04 |

Serenay Sarıkaya triko takımıyla poz verdi

Oyuncu Serenay Sarıkaya şortlu triko takımıyla çekildiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Sarıkaya'nın "Haberim yokmuş gibi çek kanka" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya triko takımıyla poz verdi
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Serenay Sarıkaya, son olarak mini şortlu triko takımıyla çekilen bir pozunu paylaştı.

Sarıkaya fotoğrafa "Haberim yokmuş gibi çek kanka" notunu yazdı. Fotoğrafa ünlü isimler Ezgi Mola, Merve Dizdar, Sibel Can, Burcu Esmersoy ve Ceylan Ertem de yorum yaptı.

Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Sarıkaya'nın paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

Serenay Sarıkaya triko takımıyla poz verdi

YASEMİN ÖZİLHAN DA GİYMİŞTİ

Öte yandan aynı triko takımı daha önce Yasemin Özilhan'ın giymiş olması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bazı takipçileri, Sarıkaya'ya "Özentisin" "Bu kıyafeti daha önce görmüştük" gibi yorumlar yaptı.

Serenay Sarıkaya triko takımıyla poz verdi

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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