16.07.2020 - 15:54 |
Serenay Sarıkaya'dan anne-kız pozu
Oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile birlikte çekilen karesini "Analı-kızlı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı.
Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından "Analı-kızlı" notuyla yayınladığı kare, kısa sürede 540 binden fazla beğeni aldı.
Güzel oyuncunun annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.