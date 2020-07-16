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16.07.2020 - 15:54 |

Serenay Sarıkaya'dan anne-kız pozu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile birlikte çekilen karesini "Analı-kızlı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya'dan anne-kız pozu
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı.

Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından "Analı-kızlı" notuyla yayınladığı kare, kısa sürede 540 binden fazla beğeni aldı.

Güzel oyuncunun annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkayadan anne-kız pozu

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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