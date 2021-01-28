Serenay Sarıkaya'dan dolunay dansı

Serenay Sarıkaya, dolunay haftasında dans ederken çektirdiği üç kareyi Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya, "Full moon dancing (dolunay dansı)" diye yazarak, dolunay emojisi koydu.

10 dakikada 50 bine yakın beğeni alan oyuncuya, yüzlerce mesaj geldi. Giydiği her kıyafetle ilgi odağı olan Sarıkaya, yine giydiği kıyafetle takipçilerinden tam not aldı.