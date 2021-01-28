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28.01.2021 - 16:41 |

Serenay Sarıkaya'dan dolunay dansı

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra Kaz Dağları'na giden Serenay Sarıkaya, Instagram'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' notuyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya'dan dolunay dansı
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Serenay Sarıkaya, dolunay haftasında dans ederken çektirdiği üç kareyi Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya, "Full moon dancing (dolunay dansı)" diye yazarak, dolunay emojisi koydu.

10 dakikada 50 bine yakın beğeni alan oyuncuya, yüzlerce mesaj geldi. Giydiği her kıyafetle ilgi odağı olan Sarıkaya, yine giydiği kıyafetle takipçilerinden tam not aldı.

Serenay Sarıkayadan dolunay dansı

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