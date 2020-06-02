Serenay Sarıkaya'dan setlere corona virüs önlemi!

Senaryosu tamamlanan 'Acıların Kadını Bergen' için kampa giren Serenay Sarıkaya, yaz sonunda hayallerinin filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Hem şan hocasıyla beraber Bergen şarkılarına çalışan, hem de birçok kostümcünün danışmanlığını yaptığı Sarıkaya'dan setlere corona virüs önlemi geldi.

Serenay Sarıkaya, 'Bergen' rolüne nasıl hazırlanıyor?

-Bir şan hocasıyla Bergen’in şarkılarını çalışıyor.

-Filmin kostüm danışmanı ile provaya başladı.

-Bergen ile ilgili haber, kitap ve dokümanları okuyor.

-Türkiye’nin arabesk tarihini çalışıyor.

Üblü oyuncunun, corona virüs salgını nedeniyle bir dizi de şart koyduğu iddia edildi

-Set çalışanlarının düzenli olarak ateşi ölçülecek, herkes maske takacak.

-Set kalabalık olmayacak.

-Karavan ve kostümler her gün dezenfekte edilecek.