Serenay Sarıkaya'nın tulumunun fiyatı dudak uçuklattı

Cem Yılmaz ile birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın önceki gün plajda verdiği poz tartışma yarattı. Kilo aldığı görülen Serenay için 'Kesin hamile' yorumları yapıldı. Bu yorumlar üzerine ikiye bölünen takipçileri de aralarında tartıştı.

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın beyaz tulumu da çok beğenildi.

Posta'nın haberine göre; Sarıkaya'nın daha önce de giydiği Common Leisure marka tulumun fiyatı, 2 bin 300 TL.