02.08.2020 - 16:11 |
Serenay Sarıkaya'nın tulumunun fiyatı dudak uçuklattı
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflar çok beğenildi. Sarıkaya'nın tercih ettiği tulumun fiyatı ise şaşırttı.
Cem Yılmaz ile birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın önceki gün plajda verdiği poz tartışma yarattı. Kilo aldığı görülen Serenay için 'Kesin hamile' yorumları yapıldı. Bu yorumlar üzerine ikiye bölünen takipçileri de aralarında tartıştı.
Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın beyaz tulumu da çok beğenildi.
Posta'nın haberine göre; Sarıkaya'nın daha önce de giydiği Common Leisure marka tulumun fiyatı, 2 bin 300 TL.
Yıldız Asyalı gözyaşlarına boğuldu: Ona zarar vereni mahvedeceğimOyuncu Yıldız Asyalı, hayvan barınağından sahiplendiği K-9 köpeğinin "Aşıya götüreceğiz" diyerek kendisinden alındığını söyledi. Köpeğini geri isteyen Asyalı, gözyaşları içinde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.