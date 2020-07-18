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18.07.2020 - 08:10 |

Sermiyan Midyat: Bunları bana sormayın

Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gece Cihangir'de görüntülendi.

Sermiyan Midyat: Bunları bana sormayın
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Gece yarısı köpeğini gezdiren Sermiyan Midyat, muhabirleri görünce her zamanki gibi keyfi kaçtı. Geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen Midyat, meslektaşı Ozan Güven'in de aynı duruma düşmesini soran muhabirleri tersledi.

Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiasını soran ve aynı duruma düştüğünü belirten gazetecilere yanıt vermeyen oyuncu, "İyi geceler, bana böyle şeyler sormayın. Ben kimseyle konuşmadım" dedi.

Sermiyan Midyat: Bunları bana sormayın

 

HABER: EMRAH AKÇAAY

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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