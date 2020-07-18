Sermiyan Midyat: Bunları bana sormayın

Gece yarısı köpeğini gezdiren Sermiyan Midyat, muhabirleri görünce her zamanki gibi keyfi kaçtı. Geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen Midyat, meslektaşı Ozan Güven'in de aynı duruma düşmesini soran muhabirleri tersledi.

Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiasını soran ve aynı duruma düştüğünü belirten gazetecilere yanıt vermeyen oyuncu, "İyi geceler, bana böyle şeyler sormayın. Ben kimseyle konuşmadım" dedi.

HABER: EMRAH AKÇAAY