Serra Yılmaz'dan koronavirüs açıklaması: Perişanız!

Çin’den yayılan koronavirüs İtalya, İran ve Güney Kore başta olmak üzere tüm dünyaya korku saldı. İtalya’da virüsün yaşattığı olumsuz etkiyi bu ülkede hayatını sürdüren Serra Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir takipçisi, ünlü oyuncuya, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım. Aklım sizde. Hepimize geçmiş olsun" dedi. Serra Yılmaz, "Valla bizim sektör battı. 03/04'e kadar tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim" karşılığını verdi.

Koronavirüs salgını; İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da biri Türk 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.