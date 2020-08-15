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15.08.2020 - 16:07 |

Sertab Erener, Bodrum'u salladı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde bu yaz ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi.

Sertab Erener, Bodrum'u salladı
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Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi ve mistik atmosferinde, unutulmaz şarkılarını hayranları ile beraber seslendirdi.

Usta sanatçı, "2020 bize çok büyük sürprizlerle geldi. 2020 yılını sevmedik ama yine de hep birlikteyiz. Sonuçta insan sosyal bir hayvan. Sosyalleşmeme imkanımız yok ama kendimize dikkat etmek zorundayız. İyi ki geldiniz sizi çok seviyorum” dedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Erener, konserini 'Kafanı Yorma' parçasıyla noktalayarak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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