Sertab Erener, Bodrum'u salladı

Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi ve mistik atmosferinde, unutulmaz şarkılarını hayranları ile beraber seslendirdi.

Usta sanatçı, "2020 bize çok büyük sürprizlerle geldi. 2020 yılını sevmedik ama yine de hep birlikteyiz. Sonuçta insan sosyal bir hayvan. Sosyalleşmeme imkanımız yok ama kendimize dikkat etmek zorundayız. İyi ki geldiniz sizi çok seviyorum” dedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Erener, konserini 'Kafanı Yorma' parçasıyla noktalayarak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.