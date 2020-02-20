Setten ilk kareler

Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in başrolünü paylaştığı ‘Hizmetçiler’ dizisinin setinden ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Kanal D’de ekrana gelecek proje, lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin, ev sahipleriyle arasında yaşanan ilişkileri anlatacak.