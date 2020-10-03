‘Sevda Karası’ beğenildi

Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE orkestrası ile Azeri sanatçı Nahide Babashlı’nın müzikseverlerle buluşturduğu ‘Sevda Karası’ teklisi büyük beğeni topladı. Eser, YouTube’da kısa sürede 3 milyondan fazla kez izlendi ve müzik listelerinde de ilk 10’daki yerini aldı. Gerçeker, “İnsanlar yüreğine dokunan şarkıları beğeniyor ve seviyor” diye konuştu.