03.10.2020 - 07:00 |
‘Sevda Karası’ beğenildi
Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE orkestrası ile Azeri sanatçı Nahide Babashlı’nın müzikseverlerle buluşturduğu ‘Sevda Karası’ teklisi büyük beğeni topladı.
Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE orkestrası ile Azeri sanatçı Nahide Babashlı’nın müzikseverlerle buluşturduğu ‘Sevda Karası’ teklisi büyük beğeni topladı. Eser, YouTube’da kısa sürede 3 milyondan fazla kez izlendi ve müzik listelerinde de ilk 10’daki yerini aldı. Gerçeker, “İnsanlar yüreğine dokunan şarkıları beğeniyor ve seviyor” diye konuştu.