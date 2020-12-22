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22.12.2020 - 17:26 |

Şevval Şahin'in dansı dikkat çekti

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikiniyle dans ettiği anları paylaştı. Şahin, kısa sürede yoğun ilgi gören videosuna "Benim için Tik Tok yok çocuklar, evde eğleniyorum" notunu düştü.

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Model Şevval Şahin'in yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali tatili devam ediyor. Sosyal medya hesabından her anını yayınlayan Şahin, bu kez bikiniyle dans ettiği anları paylaştı.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, kısa sürede yoğun ilgi gören videosuna "Benim için Tik Tok yok çocuklar, evde eğleniyorum" notunu düştü. Zayıflığı ve uzun bacaklarıyla dikkat çeken 21 yaşındaki model, 1.82 boyunda ve 55 kilo.

Şevval Şahin'in dansı dikkat çekti2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikiniyle dans ettiği anları paylaştı. Şahin, kısa sürede yoğun ilgi gören videosuna "Benim için Tik Tok yok çocuklar, evde eğleniyorum" notunu düştü.
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Cadde Yazarları

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