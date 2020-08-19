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19.08.2020 - 12:32 |

Şevval Sam: Kadına şiddet uygulayanla aynı projede yer almam!

Sanatçı Şevval Sam, Bebek'te bir otel çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sam, Ozan Güven'i önce savunan sonrasında ise pişman olup özür dileyen Halit Ergenç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şevval Sam: Kadına şiddet uygulayanla aynı projede yer almam!
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Şevval Sam. önceki akşam Bebek'te bir otelde arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıl hapsi istenen Ozan Güven hakkında önce yorum yapmak istemedi, ardından sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncu konuyla ilgili, “Kadına şiddet uygulayan birisiyle aynı filmde oynamam” diyerek tavrını ortaya koydu.

Şevval Sam, şiddetin ilkel insanların başvurduğu bir yöntem olduğunu, bunun da eğitim ve farkındalıkla önüne geçilebileceğinin altını çizerek, sinema ve dizilerdeki şiddet sahneleriyle ilgili olarak sinema ve dizilerde insan hikayelerinin anlatıldığını, insanların buna özenmesinin ise toplumun bir eğitim sorunu olduğunu söyledi.

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Ozan Güven sözleri tepki çeken Halit Ergenç özür diledi!

Halit Ergenç, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 21 Ocak 2021 tarihinde mahkemeye çıkacak olan yakın arkadaşı Ozan Güven hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle büyük tepki çekti.

Ünlü oyuncunun, "Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir" şeklindeki sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Halit Ergenç, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum."

Şevval Sam: Kadına şiddet uygulayanla aynı projede yer almam

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