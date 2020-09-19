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19.09.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Şevval Sam ve Leman Sam: Şiddete karşıyız

Şevval Sam, önceki akşam annesi Leman Sam’la Cihangir’deydi. Kızı için dizi izlediğini söyleyen Sam, “Çok başarılı buluyorum. Onunla her zaman övünürüm” dedi.

Şevval Sam ve Leman Sam: Şiddete karşıyız
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EMRAH AKÇAAY

Ünlü sanatçı Leman Sam ile kızı Şevval Sam, gazetecilerle keyifli bir sohbet yaptı. Araba konusunda iyi anladıklarını belirten Leman Sam, “Hepsini yaparız, o daha iyidir benden” diyerek kızı Şevval Sam’ın arabalardan daha çok anladığını ifade etti. Yeni araçlarda kafasının karıştığını anlatan Şevval Sam, 2002 yılındaki bir aracından daha iyisini şimdi bulamadığını söyledi.

Leman Sam, Yasak Elma ile ilgili soruda ise; “Ben dizi seyreden bir insan değilim ama kızım için seyrediyorum ve çok eğleniyorum” dedi. Kızıyla her zaman övündüğünü belirten Leman Sam, “O ne derse altına imzamı atarım” diyerek de sevgisini ve güvenini sergiledi.

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"ŞİDDETE KARŞIYIZ"
Halil Sezai’nin yaşlı bir vatandaşı dövdüğü ile ilgili iddialara yanıt veren Şevval Sam, “Şiddetin her türlüsüne ailecek karşıyız. Bunun kim tarafından uygulandığının hiç önemi yok. Şiddete karşıyız. Bu kadar basit. İsimlerin bir önemi yok. Şiddete karşı olmak gerekiyor” diye konuştu.

Şevval Sam ve Leman Sam: Şiddete karşıyız

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