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04.12.2020 - 12:58 |

Şevval Sam'dan anlamlı çağrı

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Şevval Sam'dan anlamlı çağrı
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Öğlen saatlerinde alışverişe gelen güzel Şevval Sam, hem mutfak alışverişi, hem de evi için dekorasyon ürünleri satan mağazalardan alışveriş yaptı.

Sokak hayvanlarına duyarlılığını herkes tarafından bilinen Şevval Sam, "Bildiğiniz gibi artık yasaklar başladı. Hafta içi akşam 21.00 sonrası ve hafta sonları da tüm gün yasaklar geldi. Bu süreçte en azından imkanı olan evlerinin önüne su ve mama koyarsa sokaktaki hayvanlar aç kalmazlar, zor durumda kalmazlar. Benim bu konuda hassas ve duyarlı insanlardan naçizane ricam budur" dedi.

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