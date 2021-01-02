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02.01.2021 - 09:12 |

Şevval Sam’ın karavan hayali gerçek oldu

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, geçtiğimiz yıl aldığı eski model karavanı yeniletti ve Cihangir’deki evinin önüne park etti. Sanatçı, karavanı için “Bu benim bebeğim, 2021’in ilk hediyesi bana bu oldu” dedi.

Şevval Sam’ın karavan hayali gerçek oldu
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Şevval Sam, hayalini kurduğu karavanına kavuştu. 2019 yılında Harbiye’de verdiği konserinde “Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. Karavanla insan daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” diyen sanatçının dileği gerçek oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Sam, geçtiğimiz yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı. İçi dökülen karavanı elden geçiren sanatçı, sonunda yenilenen aracını Cihangir’deki evinin karşısına park etti.

"İÇ TASARIMI BANA AİT"
“Bu benim bebeğim” dediği karavanından gün içinde hiç çıkmayan, zamanının çoğunu artık burada geçiren ünlü sanatçı, “Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Bana bu 2021’in ilk hediyesi oldu” şeklinde konuştu.

Şevval Sam, geçtiğimiz yıl arkadaşından satın aldığı karavanın yenilenme süreciyle bizzat kendisi ilgilendi. Karavanın içini tamamen ahşap yaptıran ve iç dekorasyonuna kendisi imza atan sanatçı, günün büyük bölümünü şimdilerde karavanında geçiriyor.

Şevval Sam’ın karavan hayali gerçek oldu

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