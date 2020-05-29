MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı: Her yılın bir öncekinden başarılı olsun
29.05.2020 - 16:10 |

Şeyma Subaşı: Her yılın bir öncekinden başarılı olsun

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı’nın doğum gününü, "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı babası doğum günün kutlu olsun. Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun." notuyla kutladı.

Şeyma Subaşı: Her yılın bir öncekinden başarılı olsun
ABONE OL

'Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında eski eşi Şeyma Subaşı'yı övmüştü. Ilıcalı, açıklamasında "Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor." demişti. 

Şeyma Subaşı da bu övgülerden sonra Acun Ilıcalı'nın doğum gününü bir paylaşımla kutladı. Subaşı paylaşımında "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı babası doğum günün kutlu olsun. Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun."

Şeyma Subaşı: Her yılın bir öncekinden başarılı olsun

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Victoria’s Secret meleği Romee Strijd bebek bekliyor

Victoria’s Secret meleği Romee Strijd bebek bekliyor

Sabri Sarıoğlu'ndan güvenlik önlemi

Sabri Sarıoğlu'ndan güvenlik önlemi

Hadise aşka geldi!

Hadise aşka geldi!

İrem Derici’den şok eden sözler: ‘Umumi tuvalet değilim’

İrem Derici’den şok eden sözler: ‘Umumi tuvalet değilim’

Sıradaki Haber