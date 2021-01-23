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23.01.2021 - 08:56 |

Şeyma Subaşı sevgilisiyle sürat teknesi kullandı

Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisi ile Amerika'da sürat teknesi kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı paylaşımın altına, "Sadece sen ve ben" notunu düştü.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle sürat teknesi kullandı
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Türkiye'de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Subaşı'na kızı Melisa ve arkadaşları da eşlik ediyor. 

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"NAZAR ETMEYİN, BU ŞEYMA'NIN MASALI"
Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılık kararı almıştı. Subaşı bu ayrılık kararının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle sürat teknesi kullandı

Paylaşımın ardından Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Gizemli sevgilinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle sürat teknesi kullandı

"SADECE SEN VE BEN"
Saloussi ile aşk yaşadığını ilan eden Subaşı son olarak lüks sürat teknesini sevgilisi ile sarmaş dolaş kullandığı anların videosunu paylaştı. Paylaşımın altına "Sadece sen ve ben" notunu düşen Subaşı'nın sık sık sevgilisine sarıldığı görüldü.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle sürat teknesi kullandı

Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı, paylaşımlarında artık sevgilisini saklamıyor. Son olarak 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı.

3 MİLYON 700 BİN TL!
Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

LÜKS ARAÇLARINI SERGİLEDİ
Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şimdi de sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Subaşı'nın bu gösterişi eleştiri aldı.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle sürat teknesi kullandı

ADI CHLOE İLE ANILDI
Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı

Şeyma Subaşı sevgilisiyle sürat teknesi kullandı

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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