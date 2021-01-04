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04.01.2021 - 17:16 |

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, 2021 yılına aşk bombasıyla girdi. Subaşı, yeni sevgisiyle pozunu "Peri masalı' mesajıyla paylaştı.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi!
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İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra sık sık farklı isimlerle adı anılan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ
Miami'de ev alan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken, romantik bir karesine "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notunu yazdı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi merak konusu olurken, fotoğrafa yorum yağdı.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi

İtalyan sevgilisinden ayrıldıktan sonra adı sık sık aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı, partilere yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi ile birlikte gittiği haberleriyle gündemdeydi. Son fotoğraftan sonra Subaşı'nın yeni sevgilinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi olduğu iddiası ortaya atıldı.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi

Miami'de Cadılar Bayramı partisinde giderken Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın çektiği görüntüler, yeni bir dedikodunun fitilini ateşlemişti. Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin, Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenilmişti.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi

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