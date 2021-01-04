Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle poz verdi!

İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra sık sık farklı isimlerle adı anılan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken, romantik bir karesine "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notunu yazdı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi merak konusu olurken, fotoğrafa yorum yağdı.

İtalyan sevgilisinden ayrıldıktan sonra adı sık sık aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı, partilere yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi ile birlikte gittiği haberleriyle gündemdeydi. Son fotoğraftan sonra Subaşı'nın yeni sevgilinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi olduğu iddiası ortaya atıldı.

Miami'de Cadılar Bayramı partisinde giderken Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın çektiği görüntüler, yeni bir dedikodunun fitilini ateşlemişti. Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin, Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenilmişti.