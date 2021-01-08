Şeyma Subaşı'nın bitmeyen tatilleri

Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Subaşı, son olarak ABD'nin Florida eyaletindeki Key Largo adasında görüldü. Günlük yaşamını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gözler önüne seren Subaşı’nın yanında kızı Melisa’nın da olduğu görüldü.

Subaşı'nın, bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması için 120 bin TL talep ettiği gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka ise Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon TL'ye yakın talepte bulunduğu iddia etmişti.

YENİ SEVGİLİSİ MERAK KONUSU OLDU

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın hayatındaki kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Subaşı'nın yeni aşkının Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edildi.