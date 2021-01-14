MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sezer İnanoğlu dava açtı: Hakkımı kimseye yedirmem
14.01.2021 - 09:20 |

Sezer İnanoğlu dava açtı: Hakkımı kimseye yedirmem

Yeşilçam’ın 'Sezercik’i Sezer İnanoğlu (53), eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu’nun avukatı Semra Yıldız’a dava açtı. İnanoğlu, avukat Yıldız’ın kendisine imzalattığı senetle tahsil ettiği 465 bin TL'nin iadesi için İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde hukuk mücadelesi başlattı. Sezer İnanoğlu, “Hakkımı yedirmem” dedi.

Sezer İnanoğlu dava açtı: Hakkımı kimseye yedirmem
ABONE OL

Sabah gazetesinin haberine göre; Yeşilçam'ın 'Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu'nun başı, eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun avukatı Semra Yıldız'la derde girdi.

Yıldız, İnanoğlu'na bir senet imzalattı. İnanoğlu, senette belirtilen 465 bin TL'lik tutarı avukat Yıldız'ın kardeşi Deniz Yıldız'ın banka hesabına yatırdı. Ancak daha sonra bu paranın kendisinden haksız yere alındığını düşünerek hukuk mücadelesi başlattı.

465 bin TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte iadesi için Yıldız'a dava açan İnanoğlu, "Bana bu tutar karşılığında bir makbuz da vermediler. Bu parayı benden neden aldılar onu da bilmiyorum. Hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile benden tahsil edilen meblağın iadesini istiyorum. Ben hakkımı yedirmem" ifadelerini kullandı.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor

    Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor

    Son dakika | Real Madrid'in eski kalecisi Ankaraspor ile anlaştı

    Son dakika | Real Madrid'in eski kalecisi Ankaraspor ile anlaştı

    İtalya Kupası'nda Juventus, Inter, Napoli çeyrek finale yükseldi

    İtalya Kupası'nda Juventus, Inter, Napoli çeyrek finale yükseldi

    NBA'de dev takas gerçekleşti! Harden'ın yeni adresi belli oldu

    NBA'de dev takas gerçekleşti! Harden'ın yeni adresi belli oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet