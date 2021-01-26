MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sezer İnanoğlu'ndan velayet davası! Şoke eden iddia...
26.01.2021 - 10:38 |

Sezer İnanoğlu'ndan velayet davası! Şoke eden iddia...

Türk sinemasının ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu, görme engelli kızının velayetini 2013 yılında boşandığı Mehtap Meral İnanoğlu’ndan almak için mahkemeye başvurdu.

Sezer İnanoğlu'ndan velayet davası! Şoke eden iddia...
ABONE OL

Bakırköy 7’nci Aile Mahkemesi’nde velayet davası açan Sezer İnanoğlu, 12 yaşındaki kızı A.A.İ.’nin annesinden şiddet gördüğünü öne sürdü: Kızım, gerekli bakımı alamadığı gibi fiziki ve psikolojik şiddet, hatta tacizle baş başa yaşıyor.

Velayet duruşmasında tanık olarak dinlenen Sezer İnanoğlu’nun annesi Aysel İnanoğlu, kan dondurucu iddialarda bulundu: Torunumun anlattığına göre; annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken onu da yanına alıyormuş.

20 Şubat 2020’de annesinin şiddetine maruz kaldığı öne sürülen 12 yaşındaki A.A.İ.’nin Beykoz Çocuk Büro Amirliği’nde verdiği ifadede, “Annem bana ‘Seni istemiyorum, git babanla yaşa’ diyerek vurdu. Sevgilisiyle yatarken beni de yanlarına alıyorlardı. Annemden çok korkuyorum” dediği ortaya çıktı.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi

Son dakika | Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi

Beşiktaşlı Erdoğan Kaya: Sergen hoca altyapıdan geldiği için bizi daha iyi anlıyor

Beşiktaşlı Erdoğan Kaya: Sergen hoca altyapıdan geldiği için bizi daha iyi anlıyor

Sait Karafırtınalar: "Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı"

Sait Karafırtınalar: "Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı"

Merkür Retrosu ne zaman başlayacak 2021? Merkür retrosu etkiler neler? İşte burçlara etkisi...

Merkür Retrosu ne zaman başlayacak 2021? Merkür retrosu etkiler neler? İşte burçlara etkisi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet